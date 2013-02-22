Папа Римский отрекся от престола из-за клириков-геев – СМИ

В итальянские СМИ попала информация о нескольких ватиканских группировках, которые участвуют в тайной политической борьбе.

По информации изданий, Папа Римский Бенедикт XVI решил оставить престол еще 17 декабря: поводом для этого якобы стало полученное им досье с информацией о группе ватиканских клириков-гомосексуалистов, через которых шантажисты влияли на внутрицерковные решения, пишет Газета.ру.

Как пишет газета La Repubblica, комиссия из трех кардиналов, созданная для того, чтобы разобраться в скандале с утечкой секретных документов из канцелярии в Ватикане, завершила свое расследование и представила его результаты понтифику — "два тома, почти 300 страниц, в переплете из красной кожи".

В отчете содержались данные о нескольких ватиканских группировках, которые участвуют в тайной политической борьбе, — члены одной из них "объединены сексуальной ориентацией", якобы отмечалось в досье, собранном кардиналами.

По данным издания, в отчете говорится, что они были подвержены "внешнему влиянию" со стороны светских лиц — речь идет о шантаже, считают итальянские журналисты.

В статье также приводятся слова источника, "близкого к тем, кто готовил (доклад)", который утверждает, что "все вращается вокруг несоблюдения шестой и седьмой заповедей", в католицизме относящихся к прелюбодеянию и воровству соответственно.

Кроме того, в отчете указываются несколько "мест для встреч" в Риме и за его пределами. Среди них вилла недалеко от итальянской столицы, сауна в пригороде Рима, салон красоты в центре города и резиденция одного из провинциальных архиепископов.

Разоблачающие документы в настоящий момент якобы хранятся в сейфе папских апартаментов и разбираться с ними придется уже преемнику Бенедикта XVI. Официальный представитель Ватикана отказался подтвердить или опровергнуть информацию, опубликованную в газете.

Напомним, Бенедикт XVI заявил, что покинет папский престол 28 февраля. Свое решение 85-летний понтифик объяснил тем, что силы и возраст не позволяют ему больше "верно нести свое служение".

Сообщалось, что церковные правила, определяющие порядок избрания нового понтифика, в этот раз могут быть интерпретированы иначе, и конклав, который выберет нового Папу, соберется раньше обычного срока, то есть еще до 15 марта