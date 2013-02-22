Лукашенко грозит разобраться с проблемами в хоккее и отправить функционеров мести улицы

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время серьезно рассмотреть ситуацию с белорусским спортом и разобраться с существующими проблемами.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает УНИАН.

"Видимо, у наших спортивных функционеров или мозги не крутятся, замерзли, или они не хотят работать. Пойдут улицы мести", - сказал Лукашенко.

"То, что белорусская хоккейная команда не попадает на Олимпийские игры – это позорище. То, что сотворила сборная по хоккею – это ни в какие рамки не лезет. И в ближайшее время мы разберемся. Я на это спокойно взирать не буду, все были предупреждены", - сказал Лукашенко.

"Минское "Динамо" - самый богатый клуб, где хоккеисты зарабатывают приличные деньги. Мне вдвойне стыдно не только говорить, а даже слушать о том, как играет наше минское "Динамо", - добавил он.

По его словам, он в ближайшее время разберется и с зарплатами.

"Некоторые тренеры получают сегодня в месяц по 70 млн. рублей (более 8 тыс. долл – редю), а то и больше, занимая последние места", - отметил президент Беларуси.

По его мнению, в Беларуси нельзя загубить спортивную отрасль.

"Надо наводить не то что порядок, а под корень вырезать эти ненормальные привычки", - считает Президент Беларуси.

"Поэтому будем очень серьезно продолжать заниматься этими вопросами, и я думаю, у нас хватит возможностей и сил, чтобы организовать процесс таким образом, чтобы Беларусь все-таки удерживала те позиции, которые были достигнуты несколько лет назад", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отдать свой пост тому, кто обгонит его в лыжной гонке.