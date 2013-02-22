Сильнейший снегопад парализовал Америку: есть жертвы

Сильнейший снегопад, побивший рекорд столетия, парализовал центральные штаты США. Высота снежного покрова за считанные часы выросла до полуметра, а к вечеру местами достигла 70 см. В зоне стихии оказались 60 миллионов американцев. В результате два человека стали жертвами дорожного происшествия.

Закрыты все школы, а также большинство государственных и коммерческих учреждений, аэропорты не принимают самолеты, передает ИТАР-ТАСС.

В Канзасе и Миссури уже введен режим чрезвычайного положения. Власти Колорадо, Небраски, Айовы, Иллинойса и Чикаго советуют жителям оставаться дома и ни в коем случае не пользоваться автомобилями, так как дороги полностью занесены снегом, который идет в сопровождении сильного дождя. Очевидцы замечают, что нет возможности даже просто сдвинуться с места, сейчас на проезжую часть не в силах выехать даже спецтехника. В ДТП уже погибли два человека.

В нескольких случаях стихия застигла американцев в дороге. Спасателям пришлось вызволять из снежного плена семью с девятью детьми в возрасте от шести месяцев до девяти лет, которые путешествовали на автомобиле с прицепленным жилым фургоном.

"Стихия застала нас врасплох, мы застряли на дороге, дети плакали несколько часов, это был кошмар!", - рассказала мать детей.

Большинство американцев приготовились к стихии, сделав запасы продуктов и воды. В некоторых городах опустели полки с алкогольными продукцией. Продавец магазина в Айове сообщил, что люди запасаются не только продуктами, но и горячительными напитками. "Многие говорят, что будут пережидать стихию дома, под одеялом за книжкой и бокалом вина. Хорошая мысль", - заметил он.

Сложившейся ситуации радуются только фермеры из Иллинойса, отмечая, что теперь можно надеяться на хороший урожай. "По крайней мере, кукуруза в этом году теперь точно будет что надо!", - говорит один из них.

Синоптики делают неутешительный прогноз: буря продлится до утра пятницы, выпадет еще от 8 до 23 см осадков.

Напомним, ранее в пяти штатах США из-за сильных снегопадов было введено чрезвычайное положение, более 350 тыс. человек остались без энергоснабжения.



Вслед за Коннектикутом, Род-Айлендом и Массачусетсом о введении чрезвычайного положения объявили губернаторы штатов Нью-Йорк и Нью-Гэмпшир.