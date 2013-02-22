Афины после сильного ливня погрузились под воду

Столица Греции Афины была частично затоплена в результате сильных ливней, сопровождавшихся грозой. В городе возникли многочисленные автомобильные пробки. Некоторые районы, в частности, участки метрополитена, обесточены, сообщает lenta.ru.

В пожарном управлении Афин заявили, что получили около 900 вызовов с просьбой откачать воду из жилых домов, офисных зданий и больниц. Кроме того, в главный зал греческого парламента упали две стеклянные панели, которые были частью прозрачной крыши помещения. Это произошло, когда одна из сотрудниц попыталась согнать воду с крыши. Женщина получила ранения от стеклянных осколков.

В интервью государственному телеканалу NET начальник столичного пожарного управления Сотирис Георгакопулос (Sotiris Georgakopoulos) оценил грозу, как самую сильную за последнее время. Телеканал уточняет, что подобных природных явлений в городе не было с 1961 года.

По данным синоптиков над Южной Европой располагается активный средиземноморский циклон. Сильные осадки и ветер ожидаются в регионе и в ближайшие дни.

Напомним, вчера, 21 февраля, сильнейший снегопад парализовалд ценьтральные штаты Америки.