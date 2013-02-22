Лукашенко потребовал, чтобы колбаса не пахла соей

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал соблюдения госстандартов качества при производстве продуктов, при этом подчеркнул, что мясные изделия должны пахнуть мясом, а не соей.

Об этом он заявил при посещении Минского комбината хлебопродуктов.

"Никаких технических условий, только госстандарты. И упаси бог мы от этого отойдем", - подчеркнул Лукашенко.

"Ценность нашей продукции в том, что у нас натуральный продукт. И это я слышу везде - в России, Украине и далеко за пределами бывшего Союза. Хлеб - хлебом пахнет, мясные изделия - это мясо, а не соевые и прочие наполнители", - добавил Президент.

Президент заметил, что "люди готовы платить в 3 раза большую цену, но чтобы это было натуральное". "Поэтому не дай бог вы уйдете под каким-то предлогом от государственных стандартов. Если где-то нахимичили - возвращайте обратно", - предупредил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что намерен еще вернуться к этому вопросу позже. "Это наша величайшая заслуга, что мы сохранили государственные стандарты советских времен и их улучшили, усилили", - считает глава государства.

Ранее "Главред" сообщал, что год назад в Волынской области произошло массовое отравление белорусской колбасой - пострадали 39 человек.