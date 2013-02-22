Лондонский университет ради эксперимента предлагает студентам кокаин

Лондонский университет Королевский колледж разослал письмо сотням студентов, предлагая принять участие в эксперименте, который должен определить влияние на организм тяжелых наркотиков, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Evening Standard.

Исследование предполагает "употребление кокаина через носовую полость" и будет проходить под надзором отделения клинической токсикологии больницы Святого Фомы в Лондоне. Более того, проект был одобрен Комитетом по вопросам этики администрации района Вестминстер.

К эксперименту не допустят наркотически зависимых, а также тех, кто изучает медицину и стоматологию. Вступившие же в программу получат "соответствующую денежную компенсацию".

"После приема кокаина у вас будут взяты биологические образцы: крови, мочи, волос, пота и слюны — чтобы изучить, как наркотик распространяется по человеческому телу", — говорится в письме университета.

Участники исследования также не смогут красить и стричь волосы в течение четырех месяцев, пока специалисты будут определять долгосрочное влияние наркотика на организм. Королевский колледж известен своими экспериментами по употреблению запрещенных веществ ради определения, например, генетических последствий или возможности легализовать те или иные субстанции.