Россия за шесть лет потратит на космос 60 миллиардов долларов

Россия не будет ограничиваться достигнутыми результатами в освоении космоса и увеличит свою долю в мировой космической деятельности с 10 до 15%.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью кубинским СМИ, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы хотим, чтобы доля российского участия в космической деятельности была увеличена с 10 до 15%, то есть чтобы мы были участником рынка космических услуг", - заявил российский премьер.

По его словам, эта задача сейчас поставлена перед соответствующими структурами.

"Мы первыми были в космосе и считаем, что это наше конкурентное преимущество. Но нельзя не вкладывать деньги в космос. Если просто гордиться запуском первого спутника и полетом Гагарина, мы просто отстанем", - отметил Медведев.

Российский премьер добавил, что космос – это не только наука, но еще и рынок услуг, который приносит прибыль.

"Нами была утверждена программа космических исследований на период до 2020 года, на которую мы предполагаем потратить весьма значительные деньги. Если говорить в долларовом эквиваленте, это порядка 60 млрд долларов", - отметил Медведев.

Также он подчеркнул, что Россия намерена наращивать свою спутниковую группировку и хотела бы участвовать в международных запусках.

По словам премьер-министра, общее финансирование проектов в сфере нанотехнологий на сегодняшний день в России составляет порядка 20 млрд долларов.

"Это уже довольно значительный участок экономики РФ", - сказал он.

Также Медведев отметил перспективы сотрудничества с Кубой в сфере высоких технологий. Российский премьер заверил, что для этого есть хорошие условия.

"У нас есть очень хорошие условия для сотрудничества с Кубой, потому что в этом плане у Кубы есть масса достижений, и мы с удовольствием готовы кооперироваться здесь, предлагать наши деньги, предлагать наши научные возможности и создавать совместные продукты", - сказал он.

В качестве примера Медведев назвал ряд медицинских препаратов, которые выпускаются совместно.