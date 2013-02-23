Россия за шесть лет потратит на космос 60 миллиардов долларов

До 2020 года Россия вложит в космические исследования около 60 миллиардов долларов.
Россия не будет ограничиваться достигнутыми результатами в освоении космоса и увеличит свою долю в мировой космической деятельности с 10 до 15%.
Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью кубинским СМИ, передает ИТАР-ТАСС.
"Мы хотим, чтобы доля российского участия в космической деятельности была увеличена с 10 до 15%, то есть чтобы мы были участником рынка космических услуг", - заявил российский премьер.
По его словам, эта задача сейчас поставлена перед соответствующими структурами.
"Мы первыми были в космосе и считаем, что это наше конкурентное преимущество. Но нельзя не вкладывать деньги в космос. Если просто гордиться запуском первого спутника и полетом Гагарина, мы просто отстанем", - отметил Медведев.
Российский премьер добавил, что космос – это не только наука, но еще и рынок услуг, который приносит прибыль.
"Нами была утверждена программа космических исследований на период до 2020 года, на которую мы предполагаем потратить весьма значительные деньги. Если говорить в долларовом эквиваленте, это порядка 60 млрд долларов", - отметил Медведев.
Также он подчеркнул, что Россия намерена наращивать свою спутниковую группировку и хотела бы участвовать в международных запусках.
По словам премьер-министра, общее финансирование проектов в сфере нанотехнологий на сегодняшний день в России составляет порядка 20 млрд долларов.
"Это уже довольно значительный участок экономики РФ", - сказал он.
Также Медведев отметил перспективы сотрудничества с Кубой в сфере высоких технологий. Российский премьер заверил, что для этого есть хорошие условия.
"У нас есть очень хорошие условия для сотрудничества с Кубой, потому что в этом плане у Кубы есть масса достижений, и мы с удовольствием готовы кооперироваться здесь, предлагать наши деньги, предлагать наши научные возможности и создавать совместные продукты", - сказал он.
В качестве примера Медведев назвал ряд медицинских препаратов, которые выпускаются совместно.