Коммунисты России создадут группу "красных блогеров"

Российские коммунисты планируют создать группу "красных блогеров", которые будут разрушать антикоммунистические стереотипы и прорывать "информационную блокаду".

Об этом на съезде КПРФ Геннадий Зюганов, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, коммунистам предстоит активизировать работу в интернете, в частности — в социальных сетях, которые представляют собой "очень дешевый эффективный способ распространения информации".

Также Зюганов, отмечая информационную политику коммунистов, коснулся и телевидения, заявив, что в ночь на субботу начал вещание партийный телеканал "Красная линия".

Отметим, что в работе XV съезда КПРФ принимают участие 312 делегатов, приглашено более семисот гостей, в том числе представители почти сотни зарубежных организаций.

Съезд носит отчетный характер, поскольку в феврале 2013 года КПРФ исполняется двадцать лет.

По словам Зюганова, численность КПРФ достигла 158 тысяч человек, причем в последнее время состав партии значительно омолодился: уже 10% партийцев — моложе тридцати лет.

В своем выступлении Зюганов также заявил о неизбежности обострения внутреннего кризиса действующей власти и огласил программу реформ.

В частности, коммунисты обещают провести демократизацию политической системы, сделать госаппарат меньше и эффективнее и расширить полномочия парламента. В вопросах экономики лидер КПРФ подчеркнул необходимость усиления госрегулирования и борьбы с коррупцией.