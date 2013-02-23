На поверхности Марса Curiosity обнаружил окаменевший скелет

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты предмет, похожий на окаменевший скелет ящерицы.

Видео с марсохода было опубликовано в интернете, передает ТСН.

Увеличенные и детализированные стоп-кадры мгновенно разлетелись по Сети. На них четко видны очертания объекта, который имеет поразительное сходство с окаменелостями древних существ, обнаруженных ранее на Земле.

Видео было загружено 19 февраля. На ролике четко видны увеличенные и сфокусированниые фотографии, сделанные марсоходом Curiosity в этом месяце.

На снимках можно увидеть контуры позвонков неизвестного животного, которые переходят в хвост, который далее скрывается под каменистой поверхностью Марса.

Эти кадры тщательно изучаются специалистами NASA, поскольку могут стать подтверждением того, что жизнь на Красной планете все-таки была.

При этом ученые NASA отказались комментировать находку марсохода.

Напомним, ранее в Сети появились другие кадры, которые вызвали громкий резонанс, однако имели довольно банальное объяснение: на фото с Марса был виден "кристаллизированный цветок", который, как выяснилось, был куском пластика с космического аппарата.

Еще одной громкой "находкой" марсохода стало "обнаружение НЛО", которое курсировало над поверхностью Марса. Ученые выяснили, что этот эффект был вызван необычным преломлением лучей над поверхностью планеты.