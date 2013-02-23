Депардье стал "почетным удмуртом" и получил прописку в Мордовии

Французский актер Жерар Депардье, который недавно стал гражданином России, 23 февраля получил постоянную прописку в Саранске, столице Мордовии.

Также сегодня учредители звания "Почетный удмурт" провели обряд присвоения Депардье этого звания. Обряд прошел в сакральном месте в одной из деревень Удмуртии, сообщает РИА "Новости".

Учредители звания отметили, что "почетными удмуртами" в разное время становились Джон Леннон, Альберт Эйнштейн, Казимир Малевич, Юрий Гагарин, Артемий Троицкий и Эмир Кустурица.

Сам Депардье не присутствовал на обряде вручения звания. Его символы — кожаный орден и удмуртскую шапку из войлока — он получит по почте.

Актер подчеркнул, что решение о регистрации в Мордовии не является формальным, а было серьезным и обдуманным, и связано с планами частого пребывания как в России, так и в самой Мордовии.

Депардье получил регистрацию в новостройке в центре Саранска, доме 1 по улице Демократической, в квартире родственников директора Госфильмофонда России Николая Бородачева, который является давним другом актера.

В будущем актер планирует построить собственный дом.

Отметим, в январе Жерар Депардье в одном из интервью раскритиковал российскую оппозицию.

По мнению актера, среди российских оппозиционеров есть умные люди, но у них нет собственной программы.

"У оппозиции российской нет программы, нет ничего, есть очень умные люди как Каспаров, но это хорошо для шахмат, и все. Но политика ведь намного сложнее", - уверен бывший французский подданный.