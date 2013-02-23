США забросят на остров Гуам отравленных мышат

Власти острова Гуам, который принадлежит США, планируют сбрасывать с вертолетов отравленных мертвых мышат.

Таким образом власти намерены бороться со змеями, которые заполонили этот тихоокеанский остров, передает Lenta.ru.

Ожидается, что кампания против змей начнется в марте-апреле 2013 года. Убитым мышатам будут помещать в пасти парацетамол, который на земноводных действует как яд.

Разбрасывать отравленную приманку предполагают в джунглях, где находятся места наибольшей концентрации змей. Каждый мышонок будет закреплен на ленте, к которой с каждого конца приделают по куску картона: благодаря этому приманка должна повиснуть на ветвях деревьев.

Как известно, остров Гуам находился под контролем США с конце XIX века, а в начале Второй мировой войны его оккупировала Япония. В 1944 году американцы отбили остров.

Именно в это время на военных кораблях США были завезены змеи, которых исторически на Гуаме не было вообще. Не имея в экосистеме Гуама естественных врагов, змеи вида коричневая бойга (Boiga irregularis) расплодились в огромном количестве: в 2012 году их насчитывали около двух тысяч особей на квадратный километр.

Для человека бойги не опасны, но они истребили большую часть местной фауны, особенно птиц, а также, повисая на проводах, постоянно вызывают замыкания и нарушают подачу электроэнергии.

В Национальном центре исследований дикой природы, который работает под эгидой Министерства сельского хозяйства США, пояснили, что цель кампании — не полное уничтожение, а лишь значительное сокращение популяции коричневой бойги.