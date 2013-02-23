Мэр Тбилиси за отмывание денег может сесть на 23 года

Следственная служба Министерства финансов Грузии 23 февраля официально предъявила обвинение мэру Тбилиси Гиги Угулава по двум статьям уголовного кодекса.

Градоначальник обвиняется в присвоении чужого имущества и в отмывании денег, передает "Интерфакс".

В частности, мэра обвиняют в завладении телекомпанией "Имеди", бывший совладелец которой, американец Джозеф Кей, как считает расследование, был вынужден в 2008 году продать мэру свою долю под давлением угроз.

По версии следствия, это приобретение финансировалось мэрией Тбилиси через фиктивную сделку. Второе обвинение касается создания фиктивных рабочих мест для активистов ЕНД.

Следствие считает, что 764 активистам правящей партии было незаконно выплачено из столичного бюджета около 2,5 миллионов долларов. Они числились работниками службы очистки, но фактически якобы занимались агитацией в пользу партии.

По словам адвоката, материалы дела составляют 50 томов. Угулава отказался давать показания, заявив при этом, что готов сотрудничать со следствием и являться на допросы.

У здания Минфина мэра Тбилиси ждали сторонники, которые в течение двух часов проводили акцию. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, в том числе лидеры оппозиционного нынешним властям ЕНД Вано Мерабишвили, Давид Бакрадзе, пресс-секретарь президента Манана Манджгаладзе и другие.

После процедуры Угулава вышел к собравшимся и поблагодарил их.

"Пусть все знают, что ЕНД является сильной оппозицией, которая будет всегда говорить правду властям в интересах страны", - заявил он.

Накануне главный прокурор Грузии Арчил Кбилашвили заявил, что арест Угулавы не планируется, его "просто ознакомят с обвинениями".

Сам Угулава называет выдвинутые против него обвинения "пиком абсурда".