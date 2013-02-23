Зюганов: к границам России приближается война

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов на 15-м съезде партии раскритиковал обороноспособность России на фоне растущих угроз, которые приближаются к границам страны.

"Обстановка в мире осложняется. Война все ближе подходит к границам нашей страны. Группировка НАТО на европейском театре военных действий в 12 раз превышает численность российской армии, а ведь был паритет", - заявил Зюганов, передает "Газета.ру".

Также лидер КПРФ считает, что политика, проводимая сейчас в России, может привести к негативным последствиям, в связи с этим в партии разработана программа по выходу из кризиса.

"Политика правящих кругов закрепляет за нашей страной статус сырьевой колонии, рынка сбыта и дешевой рабочей силы для транснациональных корпораций. Воссоздание обновленного социалистического государства и советского народа в его исторических границах возможно. Этот процесс объективно необходим", - заявил лидер российских коммунистов.

По словам Зюганова, "империалисты сосредотачивают экономическую и политическую власть в руках крупнейших финансовых групп. Растут мощь крупных монополий и их влияние на МВФ, Всемирный банк, ВТО, НАТО. Империализм активизирует политику новой колонизации мира".