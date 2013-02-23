Ватикан обвинил СМИ в давлении на кардиналов

Публикации некоторых СМИ о связанных с Ватиканом скандалах нацелены на то, чтобы повлиять на процесс избрания следующего понтифика.

Об этом говорится в официальном заявлении Ватикана, передает "Интерфакс".

"В прошлом повлиять на выборы понтифика пытались влиятельные страны. А сегодня этим занимаются влияющие на общественное мнение СМИ. Они часто публикуют не только непроверенную информацию, но и данные, которые вообще невозможно проверить", - отмечается в документе.

"Публикуется и откровенно ложная информацию. Все это наносит серьезный ущерб некоторым людям и институтам власти " - подчеркивается в заявлении.

Таким образом Ватикан отреагировал на недавние публикации, касающиеся связанных с римско-католической церковью скандалов финансового и сексуального характера.