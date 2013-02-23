В Иране обнаружены огромные запасы урана

На севере и юге Ирана обнаружены месторождения урановой руды, запасы которой позволят увеличить резервы урана в три раза.
Иран объявил об открытии нескольких "новых месторождениях урана в прибрежных районах на юге и севере страны".
Об этом сообщило Информационное агентство Исламской Республики, передает ИТАР-ТАСС.
Согласно заявлению Организации по атомной энергии Ирана, новые запасы позволят "увеличить иранские резервы урана с 1527 до 4400 тонн".
Также в ведомстве подчеркнули, что освоение дополнительных месторождений поможет стране заменить ископаемые источники энергии атомной энергией, чтобы удовлетворить потребности страны.
Одновременно организация сообщила о "завершении поиска 16 площадок, пригодных для строительства новых АЭС".
Западные СМИ предположили, что эти новости были "призваны укрепить позиции Тегерана на открывающемся 26 февраля в Казахстане очередном раунде переговоров "шестерки"с Ираном относительно его ядерной программы.