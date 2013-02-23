В Иране обнаружены огромные запасы урана

Иран объявил об открытии нескольких "новых месторождениях урана в прибрежных районах на юге и севере страны".

Об этом сообщило Информационное агентство Исламской Республики, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно заявлению Организации по атомной энергии Ирана, новые запасы позволят "увеличить иранские резервы урана с 1527 до 4400 тонн".

Также в ведомстве подчеркнули, что освоение дополнительных месторождений поможет стране заменить ископаемые источники энергии атомной энергией, чтобы удовлетворить потребности страны.

Одновременно организация сообщила о "завершении поиска 16 площадок, пригодных для строительства новых АЭС".

Западные СМИ предположили, что эти новости были "призваны укрепить позиции Тегерана на открывающемся 26 февраля в Казахстане очередном раунде переговоров "шестерки"с Ираном относительно его ядерной программы.