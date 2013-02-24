Крупная авария в США: на гонках Nascar пострадали 33 человека

23 февраля в США на финишном круге во время гонки NASCAR в Дайтоне, штат Флорида, столкнулись несколько машин. Один из автомобилей, за рулем которого находился дебютант гонки Кайл Ларсон, после столкновения в врезался в забор, отгораживающий трассу от зрителей. Удар уничтожил переднюю часть автомобиля Ларсона, а обломки машины упали на трассу и зрителей.

По словам организаторов гонок, 14 пострадавших были доставлены в больницы, состояние шести из них врачи оценивают как тяжелое. Остальным зрителям, получившим различные травмы, медицинская помощь была оказана на месте. Всего, по последним данным, разлетевшиеся обломки машин поранили 33 зрителя, сообщает РИА Новости.

Как сообщают СМИ, за пять кругов до финиша гонки в Дайтоне произошло еще одно столкновение с участием 13 автомобилей. Один из участников аварии был госпитализирован, а гонка была приостановлена почти на 20 минут.

В результате победителем гонки NASCAR стал Тони Стюарт, которому удалось объехать столкнувшиеся на финишном круге автомобили. Стюарт — трехкратный чемпион Sprint Cup Series — из-за происшествия на финише отказался от традиционного празднования победы.

Авария на автодроме в Дейтона-Бич произошла всего за день до открытия в Дейтоне чемпионата Sprint Cup Series — высшего дивизиона американской гоночной ассоциация NASCAR, отмечает Рейтер. Происшествие на субботней гонке было во время заезда гонщиков второго дивизиона Nascar Nationwide Series, в котором участвуют в основном молодые гонщики на машинах с менее сильными моторами, чем в основном дивизионе, по этой причине трибуны не были заполнены, что способствовало меньшему количеству пострадавших.



