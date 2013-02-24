В Италии начались парламентские выборы

В Италии началось голосование на выборах в национальный парламент.

Выборы в Италии будут проходить на протяжении двух дней: 24 и 25 февраля. Первые результаты ожидаются в ночь на 26 февраля. По итогам выборов будет сформировано новое правительство страны, пишет lenta.ru.

Согласно соцопросам, небольшое преимущество на выборах имеет левоцентристская Демократическая партия во главе с Пьер-Луиджи Берсани. Согласно прогнозам, этого преимущества партии, скорее всего, хватит для получения большинства в нижней палате, однако теоретические шансы на победу сохраняет также правоцентристская партия Сильвио Берлускони "Народ свободы".

В верхней палате (Сенате) позиции Берлускони сильнее: дело в том, что депутатов Сената избирают на основе голосования в регионах, а Берлускони традиционно популярен в ряде крупных регионов, таких как Сицилия и Ломбардия. Таким образом, для получения контроля над Сенатом Берсани, вероятно, придется вступать в коалицию - скорее всего, с центристами, которых возглавляет бывший премьер-министр Италии Марио Монти.

Как известно, мировое сообщество воспринимает парламентские выборы в Италии как одно из ключевых событий для европейской экономики. Это связано с тем, что Италия, третья по величине экономика ЕС, находится в глубокой рецессии, и во многом положение дел в Евросоюзе зависит от действий новых властей этой страны.