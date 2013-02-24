КНДР готова начать войну с американцами в Южной Корее

Представитель армии КНДР передал по телефону сообщение американскому генералу Джеймсу Турману, в котором отметил, что "агрессивные действия США могут привести к вооруженному конфликту". "Вам следует помнить, что тем, кто развязывает войны, грозит безжалостное уничтожение", - сообщил представитель Северной Кореи.

Стоит отметить, что это заявление сделали незадолго до старта в марте масштабных совместных учений военных из США и Южной Кореи, сообщает ТСН со ссылкой на Интрефакс-Украина.

Такие маневры в КНДР назвали "актом агрессии" и "крайне опасным поступком".

Ранее "Главред" сообщал, что 12 февраля Северная Корея провела подземные ядерные испытания — подрыв "легкой и компактной бомбы" большой разрушительной силы. Действия Северной Кореи осудили, в частности, США, Китай, Великобритания, Япония, Франция.

Сила взрыва составила 6-7 килотонн. ООН пригрозило введением новых санкций.