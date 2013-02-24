Зажигательный танец Мишель Обамы стал хитом Интернета

Первая леди США Мишель Обама исполнила танец, который на шоу "Late Night with Jimmy Fallon" стал хитом YouTube.

Ролик "Evolution of Mom Dancing" ("Эволюция танца мамы") был опубликован в Сети в пятницу, 22 февраля. На момент написания заметки его просмотрели 1,2 миллиона раз. Более 12 тысяч человек при этом отметили, что видеоклип им нравится, пишет lenta.ru

На видео Мишель Обама и переодетый женщиной комик Джимми Фэллон показывают несколько танцевальных движений, в числе которых "Go Shopping, Get Groceries" ("Иди по магазинам, купи продукты"), "Sprinkler" ("Пульверизатор"), "Pulp Fiction" ("Криминальное чтиво") и другие. Названия танцевальных движений выводятся внизу экрана.

Номер был исполнен в поддержку кампании Мишель Обамы "Let's Move" ("Давайте двигаться"), которая пропагандирует здоровый образ жизни, в том числе правильное питание и физические нагрузки. Цель кампании - борьба с ожирением у американских школьников. В связи с этим Мишель Обама призывает родителей быть примером для детей и самим вести подвижный образ жизни.

От ожирения в США страдает каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок, отмечает СМИ. По числу людей, страдающих от ожирения, США занимает первое место в мире.