Жириновский предлагает убрать Вечный огонь из российских городов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать Вечные огни из российских городов, сообщает "Русская служба новостей".

"Днем придет молодежь, положит венки, почистит памятник. Но вечером, ночью уличные ребята, которым нечем заняться, периодически будут тушить огонь. Так давайте уберем, чтобы не было этого позора. Лучше не провоцировать молодежь", - заявил политик. Для борьбы с подобным вандализмом Жириновский предложил создавать досуговые центры для молодежи.

Заявление Жириновского связано с инцидентом, который произошел накануне в Астрахани. В День защитника Отечества, 23 февраля, группа из пяти молодых людей потушила Вечный огонь на братской могиле советских солдат, погибших в боях за Астрахань в 1943 году.

В свою очередь в парламенте раскритиковали идею Владимира Жириновского убрать Вечные огни из российских городов. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников прокомментировал эту инициативу в интервью РСН.



"Я считаю, что это неправильно. Надо воспитывать, объяснять, и, может быть, даже вернуться к старому, что было в советское время – отряды молодёжи, которые бы охраняли их от другой части молодёжи. В конце концов, милицейский пост", — заявил В.Трапезников.



В целом, уверен депутат, "молодое поколение – за вечный огонь". "Это память народная. Мне даже в голову такое прийти не может", — добавил он.

Как сообщали российские СМИ, накануне 23 февраля в Астрахани пятеро пьяных хулиганов потушили Вечный огонь на братской могиле солдат Красной армии. Их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. Злоумышленники были задержаны и доставлены в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).