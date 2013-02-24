Депардье, улетая из Мордовии, обещал землякам вернуться

Известный французский актер Жерар Депардье, ставший недавно гражданином России и в субботу получивший постоянную регистрацию в Мордовии, в воскресенье, покидая республику, обещал регулярно бывать на новом месте жительства.

Об этом сообщил министр печати республики Валерий Маресьев, пишет РИА Новости.

"Мы будем теперь часто встречаться. Я намерен бывать регулярно по новому месту регистрации. У нас уже много совместных проектов. Ваши люди прекрасны. Успехи республики впечатляют. Вы умеете добиваться фантастических результатов… Это должны знать во всем мире", — процитировал слова Депардье собеседник агентства.

Глава Мордовии Владимир Волков поблагодарил актера за его желание стать жителем республики.

"Жители Мордовии рады, что теперь могут назвать великого актера Депардье своим земляком. Это честь для нас. Мне было очень интересно общаться с господином Депардье. Он разбирается в тонкостях мировой и нашей российской политики. Хорошо и в деталях знает такой непростой вопрос как сельское хозяйство. Я уже не говорю о его великолепном знании русской культуры", — сказал он.

Во время пребывания в Мордовии Депардье вместе с получением регистрации в Саранске побывал на современном сыроваренном заводе, где договорился о поставках его продукции в новое кафе, которое актер собирается открыть в столице Мордовии.

Позднее актер посетил агрофирму "Октябрьская", где попробовал продукты из мяса птицы, а также тепличное хозяйство, где его угощали свежими овощами. Кроме того, он посетил животноводческий комплекс.

Также во время визита в Мордовию Депардье продолжил изучать культуру и быт республики, для чего приехал в национально-культурный центр в селе Старая Теризморга, где расположен этнографический музей. Там представлена традиционная мордовская усадьба.

Глава Мордовии выразил надежду, что примеру Депардье последуют другие мировые знаменитости.

"Мы уверены, что его примеру (с российским гражданством — ред.) последуют многие известные миру люди. Сейчас Россия это страна с огромными возможностями и здесь очень высоко ценятся талант и трудолюбие", — пояснил Волков.

Депардье решил поменять местожительство после налоговой реформы президента Франции Франсуа Олланда, который намеревался ввести налог в 75% на доходы более миллиона евро в год.

Напомним, в начале января актер получил российское гражданство, после чего посетил Мордовию и выразил желание обосноваться в республике. Он стал послом Мордовии в FIFA в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в Саранске.