Президент Афганистана потребовал вывести американский спецназ из одной из провинций

Президент Афганистана Хамид Карзай потребовал вывода сил американского спецназа из центральной провинции Вардак, которая представляет большое стратегическое значение для контингента США, сообщает ВВС.

Афганский лидер дал две недели для вывода американских военнослужащих из провинции Вардак из-за обвинения в исчезновениях людей и применении пыток.

Как уточняется, речь идет о действиях афганцев, которые рассматриваются, "как часть специальных сил США".

"Есть некоторые лица, афганцы, которые работают в этих ячейках, этих /американских/ группах специального назначения в провинции Вардак, - заявил официальный представитель президента Афганистана Аймаль Файзи на пресс- конференции. - Они - часть спецназа США".

Провинция Вардак рассматривается как ключевой плацдарм для сторонников движения "Талибан" для совершения вылазок в столице Афганистана Кабуле.

Как известно, ранее Карзай издал указ, запрещающий афганским силам во время проведения операций в жилых районах страны запрашивать воздушную поддержку Международных сил по содействию безопасности (ИСАФ) для нанесения авиаударов. Запрет последовал за гибелью во время одного из таких авианалетов 10 мирных жителей, в том числе женщин и детей.