Президентом Кипра избран Никос Анастасиадис

Кандидат правых сил Никос Анастасиадис избран президентом Кипра, свидетельствуют официальные данные.

После обработки 100% бюллетеней Анастасиадис набирает 57,5% голосов. Его оппонент Ставрос Малас от левой партии АКЕЛ получает 42,5%, пишет РИА Новости.

На выборы пришли около 445 тысяч человек, это более 81% зарегистрированных избирателей.

Проигравший кандидат Ставрос Малас поздравил Анастасиадиса и заявил, что будет "строгим судьей" результативности его политики. Важнейшим делом первых недель президентства Анастасиадиса станет подписание соглашения с ЕС и МВФ о кредитовании Кипра, который столкнулся с финансовыми и бюджетными проблемами.

Кипрское государственное телевидение показывает, что сотни сторонников Анастасиадиса разъезжают на машинах по улицам столицы острова Никосии, гудят клаксонами и размахивают кипрскими и греческими флагами.

Напомним, главной темой предвыборных кампаний на Кипре было предстоящее подписаниемеморандума с Евросоюзом и МВФ о финансовой поддержке республики. Никос Анастасиадис, который выступает за компромисс с кредиторами, пользуется поддержкой некоторых европейских лидеров, в числе которых - канцлер Германии Ангела Меркель.

С 2011 года Кипр испытывает значительные финансовые трудности из-за рецессии в Греции и общего спада экономики в Евросоюзе. В 2012 году крупнейшие рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Кипра на несколько ступеней.

С лета 2012 года Кипр ведет переговоры с международными кредиторами о предоставлении финансовой помощи. Пока государству не удается достичь соглашения с кредиторам о необходимых мерах экономии. Предварительный проект договора между Кипром и "тройкой" международных кредиторов (ЕЦБ, Еврокомиссия, МВФ) предполагает выделение стране кредита в размере 17 миллиардов евро.