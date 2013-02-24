Депардье прилетел в Чечню в полицейской шапке-ушанке

Известный французский актер Жерар Депардье прибыл в Чечню. Журналисты сообщают, что он был одет в полицейскую шапку-ушанку.

Актер сообщил, что шапку ему подарили в Мордовии, пишет Интерфакс.



"Я пригласил Жерара Депардье в Грозный. Это его вторая поездка в Чеченскую Республику. Мы с ним близко познакомились во время первой поездки, обсудили некоторые проекты. Я уверен, что и нынешняя поездка станет продуктивной", - заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров, встретивший актера у трапа самолета.



Он также отметил, что "решительно поддержал предоставление Жерару российского гражданства". "Слава богу, что пришли времена, когда известные в мире люди желают жить в России", - отметил Кадыров.



В свою очередь Депардье сказал: "Россия - большая страна, я люблю Россию. Мне очень понравилось в Чеченской Республике. Здесь открытые доброжелательные люди".

У актера запланированы встречи с известными актерами, режиссерами, студентами театральных вузов. Ожидается, что в ходе встреч будут обсуждаться различные проекты, которые могли бы быть реализованы при поддержке французской знаменитости, - заявил министр культуры Чечни Дикалу Музакаев.

Как сообщалось, вчера актер получил постоянную прописку в Саранске, столице Мордовии.