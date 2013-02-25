Рауля Кастро переизбрали президентом Кубы: эти пять лет будут последними

Национальная ассамблея Кубы, как и ожидалось, переизбрала президента коммуниста Рауля Кастро на очередной срок.

В свою очередь Рауль Кастро заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на всеобщих выборах в 2018 году и выразил готовность проводить омоложение руководства страны, пишет РИА Новости.

"В том, что касается меня, то этот пятилетний срок будет последним", - сказал Кастро, выступая в парламенте.

Он также призвал "передать эстафету революции новым поколениям" и предложил внести изменения в Конституцию, ограничив время нахождения на высших государственных постах двумя сроками. По его мнению, также следует зафиксировать максимально допустимый возраст для занятия таких должностей.

"Назначение Мигеля Диаса-Канеля заместителем председателя государственного совета - это решительный шаг, цель которого - определить будущее руководства страны. Нам предстоит плавно провести процесс передачи власти следующим поколениям", - отметил Кастро, которому в июне исполнится 82 года. В случае досрочной отставки Рауля Кастро именно его первый заместитель 52-летний Мигель Диас-Канель возглавит страну. В воскресенье он был избран на этот пост, сменив 82-летнего Хосе Рамона Мачадо Вентуру.

Как сообщалось, в ходе прямого и тайного голосования на первой сессии Национальной ассамблеи народной власти Рауль Кастро переизбран председателем Государственного совета Кубы на еще один пятилетний срок до 2018 года.