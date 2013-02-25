Ученые нашли осколок челябинского метеорита весом более килограмма

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) в ходе экспедиции в Челябинскую область обнаружили самый крупный осколок метеорита из найденных на сегодняшний день.

Об этом сообщил руководитель экспедиции Виктор Гроховский, пишет РИА Новости.

По словам ученого, вес найденного осколка метеорита — более килограмма. Ученый также добавил, что всего найдено больше 100 осколков.

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Ранее специалист сообщал, что экспедиция направлялась в район села Еманжелинка и поселка Травники.

"Мы прошли 50 километров вдоль траектории (падения метеорита)", — сказал Гроховский. Новых экспедиций в ближайшее время ученые пока не планируют, - уточнил он.

Напомним, 15 февраля, жители ряда регионов Урала наблюдали полет болида, после чего произошла вспышка и мощный взрыв. Ударная волна повредила здания и выбила множество стекол в Челябинске, более тысячи человек пострадали.

Ранее экспедиция Уральского федерального университета обнаружила в районе озера Чебаркуль частицы метеорита, химический анализ подтвердил их внеземное происхождение.