Опубликовано фото челябинского метеорита, снятое со спутника

Спутник SPOT 5 получил снимки района падения фрагментов метеорита в районе озера Чебаркуль, на фотографиях видна полынья во льду, возникшая после падения, а также многочисленные следы людей и машин.

Об этом сказал глава отдела оперативного мониторинга "СканЭкса" Артем Никитский, сообщается на сайте инженерно-технического центра организации.

"На снимке со спутника SPOT 5, полученного 19 февраля, отчетливо дешифрируются полынья, образовавшаяся в месте падения космического тела, а также тени от автомашин и многочисленные пешие "тропы" и следы автомобильного подъезда к полынье", — сказал ученый.

В то же время, на снимках с того же спутника, полученных 18 января, никакой полыньи нет.

Между тем, ученые уже установили, откуда прилетело небесное тело, взорвавшееся в небе над Челябинском 15 февраля.

Как утверждали до сих пор астрономы, чебаркульский метеорит не выпал из свиты пролетавшего мимо Земли 15 февраля 40-метрового астероида 2012 DA14. Камень с 15-этажный дом приближался к Земле с юга, пролетел мимо Земли и ушел на север. А Челябинский болид пришел с другого направления.

Как утверждают финские ученые, свой путь к Земле незваный космический гость держал из созвездия Пегаса. Оно находится на расстоянии около 150 световых лет от нашей Солнечной системы. Об этом сообщили ученые на сайте финского проекта по радиозондированию атмосферы KAIRA.

По словам специалистов KAIRA, радиант (место на небесной сфере, откуда, с точки зрения земного наблюдателя, летело космическое тело) Челябинского болида имел прямое восхождение (долгота на небесной сфере) 22 часа и склонение (широта) - +20 градусов.