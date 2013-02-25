Украина вместе с НАТО будет уничтожать сомалийских пиратов

После того, как НАТО попросил Украину увеличить количество миротворцев в Афганистане и Либерии, стало известно, что альянс также предложил нашей стране принять участие в антипиратской операции "Океанский щит".

Об этом заявил министр обороны Павел Лебедев, сообщает "Коммерсантъ-Украина".

22 февраля генсек НАТО Андерс Фог Рассмусен сообщил о согласии Украины присоединиться к операции альянса "Океанский щит" по борьбе с пиратством у берегов Сомали. Эта операция началась 17 августа 2009 года. В ней поочередно участвуют корабли различных стран альянса, которые охраняют торговые суда от нападений пиратов. Операция продлится как минимум до конца 2014 года. От Украины в ней примет участие фрегат "Гетман Сагайдачный", который вместе с палубным вертолетом и подразделением морской пехоты на борту отбудет к берегам Сомали в ноябре.

""Гетман Сагайдачный" будет находиться в море полгода. Стоимость этой операции для Украины составляет 90 млн грн",— уточнил изданию Лебедев.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре 2012-го десантный корабль ВМС Нидерландов "Роттердам" – флагман операции НАТО "Океанский щит" – уничтожил пиратское судно у берегов Сомали, один пират погиб.