Впервые в истории Южной Кореи в должность президента вступила женщина

В Южной Корее первая женщина-президент в истории республики Пак Кын Хе принесла присягу и вступила в должность.

Во время прошедшей сегодня на площади перед Национальным собранием церемонии инаугурации Пак Кын Хе принесла клятву и пообещала, что возглавляемая ею администрация сделает все возможное для "наступления новой эры народного счастья и надежд на светлое будущее", пишет ИТАР-ТАСС.

Президент во время инаугурационной речи также призвала соседнюю Северную Корею отказаться от ядерных амбиций и встать на путь мирного развития.

За ходом церемонии инаугурации следили несколько десятков тысяч человек.

Утренним мероприятиям предшествовал еще один ритуал: ровно в полночь 18 представителей различных социальных кругов 33 раза ударили в колокол в беседке Посингак в центре Сеула, что по традиции ознаменовало вступление во власть 18-го президента страны.

Также в полночь Пак Кын Хе приняла обязанности главнокомандующего вооруженными силами республики. Это, пишут СМИ, произошло в условиях, когда КНДР провела ракетно-ядерные испытания и угрожает новыми атомными взрывами.

В полночь Пак Кын Хе позвонила председателю комитета начальников штабов ВС РК. В ответ на ее приказ обеспечить боеготовность армии, ВВС и флота на случай возможных провокаций со стороны Севера генерал Чун Сын Чо заверил ее в том, что все три вида вооруженных сил республики пристально отслеживают все происходящее в КНДР и полностью готовы к отражению любых провокаций.

Пак Кын Хе – дочь покойного главы государства, военного лидера Пак Чон Хи, который руководил Южной Кореей с 1961 по 1979 годы.

На президентских выборах в декабре 2012 года 60-летняя Пак была кандидатом от правящей партии "Сэнури" и набрала чуть более 51 процента голосов.