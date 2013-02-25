В Таиланде во время концерта произошел взрыв, есть жертвы

В Таиландском городе Надон в провинции Махасаракхам во время концерта известной местной религиозной группы произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека. Еще 50 получили ранения.

Об этом сообщили сотрудники местной полиции, пишет Интерфакс.

Концерт был организован в честь буддийского праздника Макха Буча.

По словам стражей порядка, сотрудники службы безопасности заметили мужчину с гранатой в руке в толпе зрителей, пришедших на концерт местной религиозной группы. Заметив, что его окружают, мужчина бросил гранату на пол, после чего она взорвалась. В результате погибли четыре человека, включая самого нападавшего.

В настоящее время таиландская полиция устанавливает мотивы действий преступника.

Праздник Макха Буча приходится в Таиланде на полнолуние третьего лунного месяца, что обычно выпадает на февраль или март. В этот день жители страны чтут память людей, собравшихся когда-то перед Буддой, чтобы он посвятил их в монахи и открыл суть просветления.