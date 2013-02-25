В Чечне Депардье станцевал лезгинку с Кадыровым

Президент Чечни Рамзан Кадыров принял известного французского актера Жерара Депардье, прилетевшего из Саранска, где тот накануне получил прописку и статус почетного удмурта.

Это уже второй приезд известного французского актера, а с начала этого года - гражданина РФ - в Чеченскую Республику.

В аэропорту Депардье угостили национальным блюдом чепалгаш и отвезли в резиденцию Кадырова, передает ИТАР-ТАСС.

Здесь, во время застолья, Депардье не удержался, глядя на выступление группы чеченских танцоров, и сплясал лезгинку.

О причинах приезда Депардье написал в своем Твиттере сам Рамзан Кадыров:

"Запущен проект совместного американо-английско-французско-российского фильма "Сердце отца". Основные съемки в Грозном с участием чеченских актеров".

Напомним, в начале января актер получил российское гражданство, после чего посетил Мордовию и выразил желание обосноваться в республике. Он стал послом Мордовии в FIFA в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в Саранске.