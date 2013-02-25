Лавров пожаловался, что из-за Украины Европа дискриминирует Россию

Евросоюз дискриминирует Россию, подписав соглашение с Украиной о безвизовом режиме для владельцев служебных биопаспортов и не соглашаясь на это для российской стороны.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Дипломатической академии в Москве, сообщает УНИАН.

По его словам, Евросоюз отказывается включать в перечень облегчения визовых процедур обладателей служебных биометрических паспортов.

Он отметил, что со стороны России таким преимуществом смогли бы пользоваться 15 тысяч российских чиновников, а со стороны ЕС – около 200 тысяч чиновников.

Лавров подчеркнул, что внешне это может восприниматься так, что переговорщики от России хотят добиться безвизового режима для своих чиновников, но вопрос в том, что такие прецеденты уже есть.

"Совсем недавно ЕС подписал соглашение об упрощении визового режима с Украиной, где обладатели служебных биометрических паспортов освобождены от необходимости получать визы. И тут мы, отказавшись от этого, сознательно пойдем на то, что нас дискриминируют. Когда мы спрашиваем в Брюсселе, почему украинцам это можно, а нам нельзя, ответ очень интересный: Россия – это не Украина. Конечно не Украина, но мы же знаем, что чиновник украинский от чиновника российского не слишком отличается", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что такой откровенно дискриминационный подход Россию устроить не может, и МИД РФ рассчитывает, что в окончательной редакции соглашения об упрощении визового режима такая норма будет предусмотрена и для российской стороны.

Ранее "Главред" сообщал, что украинцы смогут ездить в Европу без виз уже в 2015 году, если Украина перейдет на второй этап переговоров с Европой о безвизовом режиме.

Фото: УНИАН