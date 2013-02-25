Из-за землетрясения в Японии остановили поезда

На северо-востоке Японии по трем направлениям из-за землетрясения было остановлено движение скоростных поездов "Синкансэн".

Это привело к серьезным сбоям в расписании. Всего было задержано 109 поездов, вследствие чего не смогли вовремя попасть на работу или учебу около 50 тысяч человек. На данный момент движение восстановлено.

Магнитуда землетрясения составила 6,2. От удара стихии пострадали несколько десятков человек. Они получили ушибы при падении с лестниц в своих домах, сообщают Вести.ру.

Японское национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами, но спустя несколько минут после подземных толчков отозвало свое предупреждение. Эпицентр землетрясения находился в префектуре Тотиги, а очаг залегал на глубине 10 километров.

Эпицентр тектонического удара располагался на суше. Резкие подземные толчки ощущались в 14 префектурах, включая Фукусиму и Токио.

Никаких внештатных ситуаций на атомной электростанции "Фукусима-1" в связи с ударом стихии не зафиксировано.