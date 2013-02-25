Россия заявила, что конфликт в Сирии может привести к распаду государства

Ситуация в Сирии находится на перепутье, и разрастание конфликта чревато распадом сирийского государства.

Об этом заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом,пишет РИА Новости.

"По нашей оценке, ситуация в Сирии находится на перепутье. Есть, кто взял курс на дальнейшее кровопролитие и разрастание конфликта. Это все чревато распадом сирийского государства и общества", — сказал Лавров.

По его словам, Россия выступает за то, чтобы Сирия была независимой, единой, и чтобы все группы населения любой конфессиональной принадлежности, независимо от политических симпатий, жили бы свободно в условиях мира и стабильности, и могли без вмешательства решать проблемы своей страны.

Как ищвестно, в Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властями и вооруженной оппозицией. По последним данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек.

Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.