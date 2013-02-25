В Турции задержали туркменский самолет с тонной золота

22 февраля, в Турции в международном аэропорту Стамбула был задержан самолет туркменской авиакомпании "Туркменские авиалинии" при попытке вывезти в Ашхабад более тонны золота в слитках.

Владельцем груза оказалась турецкая строительная компания "Polimeks", которая давно занимается строительными проектами в Туркмении. По документам на борту самолета якобы находилась сантехника, пишет lenta.ru.

По сведениям турецких СМИ, общий вес незарегистрированного золота, обнаруженного таможенниками, составил 1,3 тонны.

Компания после этого инцидента распространила пресс-релиз, в котором утверждается, что груз перевозился законно. Также в заявлении говорится, что на борту золота было на порядок меньше, чем было указано в СМИ (по версии компании — лишь 190 килограммов- ред.).

Как утверждают в компании, золото намеревались использовать для закупки строительных материалов "в тех странах, куда из-за международного эмбарго невозможно сделать банковский перевод".

Компания "Polimeks", по информации СМИ, работает в Туркмении около 17 лет. На ее счету в республике более 120 проектов, включая ашхабадскую телебашню. Недавно она выиграла тендер на строительство международного аэропорта в Ашхабаде стоимостью в 2,2 миллиарда долларов.