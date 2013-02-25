Кадыров подарил Депардье 5-комнатную квартиру в Чечне

Актер Жерар Депардье стал почетным гражданином Чеченской республики, ему также вручены документы на пятикомнатную квартиру.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице фотосайта Instagram, пишет ВВС.

"Только что вручил документы на пятикомнатную квартиру и удостоверение почетного гражданина ЧР Жерару Депардье", - написал Кадыров.

В субботу Депардье получил постоянную регистрацию в городе Саранске - столице российской республики Мордовия.

Актер получил российское гражданство в начале января.

Депардье решил поменять место жительства после налоговой реформы, проведенной президентом Франции Франсуа Олландом. На доходы более миллиона евро в год вводится налог в 75%.

Напомним, в начале января актер получил российское гражданство, после чего посетил Мордовию и выразил желание обосноваться в республике. Он стал послом Мордовии в FIFA в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в Саранске.