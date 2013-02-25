В Сирии повстанцы захватили ядерный объект

В Сирии отряды вооруженной оппозиции оппозиционные захватили военный объект "Аль-Кубар" на востоке страны, где до 2007 года шло строительство ядерного реактора.

Об этом со ссылкой на израильскую газету "Гаарец" передает ТСН.

Один из командующих войсками сирийских оппозиционеров Омар Абу Лайла заявил, что на объекте была обнаружена одна ракета "Скад".

Кроме того, по его словам, объект был одним из главных командных пунктов сирийской армии.

Также он заверил, что перед началом штурма вертолеты эвакуировали с объекта военных и оборудование.

Мятежники заявили, что готовы пустить на "Аль-Кубар" инспекторов ООН для его осмотра. Ранее сообщалось, что в МАГАТЭ подозревают Сирию в попытке тайно реализовывать ядерную программу на объекте "Аль-Кубар".

В организации предполагают, что сирийцы тайно проводили строительство атомного реактора в северо-восточной провинции Дейр-Эз-Зор, однако в 2007 году этот объект был предположительно уничтожен самолетами ВВС Израиля.