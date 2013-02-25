В Чикаго сотни подростков устроили погром в торговом центре

25 февраля 2013, 15:12

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели от 100 до 200 молодых людей, которые громили автомобили на парковке

В Чикаго полиция задержала 19 человек после беспорядка, который молодежь устроила в торговом центре Ford City Mall. 23 февраля популярная хип-хоп-группа Mindless Behavior проводила там презентацию нового альбома. За автографом любимых исполнителей пришли несколько сотен поклонников.

Видимо, пообщаться с музыкантами удалось не всем желающим. После того, как группа покинула торговый центр, толпа агрессивно настроенной молодежи стала крушить все подряд. Продавец одного из магазинов вспоминает: "Можно было видеть, как родители хватают маленьких детей и прячутся от толпы в магазинах. Это было безумие", пишут Вести со ссылкой на Chicago Tribune.

По словам продавца, который работает в киоске в центре одного из залов, это не было чем-то ужасным. "Главное было вовремя отойти с их пути. Это не было чем-то слишком уж хаотичным. Это были просто дети, которые вели себя как дети". По некоторым данным, один из участников беспорядков разбросал вокруг примерно 100 долларов мелкими купюрами, и другие подростки стали бороться, подбирая деньги.

Руководство торгового центра сразу же закрыло его и связалось с полицией. Всех посетителей эвакуировали. Однако молодые люди продолжили выражать свое недовольство снаружи. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели от 100 до 200 молодых людей, которые громили автомобили на парковке. В итоге, травмы получили два человека – водитель автобуса и один из подростков. Их доставили в больницы.

Чтобы усмирить толпу, на место прибыли около 50 полицейских машин и вертолет. Движение в районе торгового центра было заблокировано из-за того, что подростки стали запрыгивать на машины – как припаркованные, так и движущиеся. Из-за этого транспортной компании пришлось пустить все автобусы, маршрут которых проходит мимо место происшествия, в объезд.

Хулиганы, между тем, игнорировали требования полиции разойтись. Некоторые из них снимали происходящее на камеры мобильных телефонов, так что записи с их похождениями можно найти на Youtube.

В результате в полицейских участках оказались 19 подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Одному из участников беспорядков предъявили обвинение в нанесении побоев. Остальных же обвинили в проведении незаконной массовой акции.

Главный менеджер торгового центра Джон Сарама рассказал: мероприятие с участием группы Mindless Behavior проходило с 14 до 16 часов. В очередь за автографами выстроились порядка 1000 человек – в основном, девочки в возрасте от 6 до 13 лет с родителями. Погромы начались через 45 минут после того, как музыканты покинули торговый центр. Примечательно, что само название музыкального коллектива, Mindless Behavior, переводится как "глупое поведение".

"Толпа подростков старшего возраста ворвалась сюда только с одной целью: утроить хаос. Они носились повсюду и кричали", – рассказал он.

Менеджер недоумевает, что вызвало такую бурю агрессии со стороны молодежи: "Ford City – семейный торговый центр. У нас не было подобных происшествий раньше, и я все еще немного в шоке. Что заставило этих молодых людей прийти сюда и устроить беспорядок? Не знаю. Но у них точно был какой-то план".

 

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