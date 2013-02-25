Бенедикт XVI разрешил провести выборы нового Папы раньше срока

Папа Римский Бенедикт XVI издал специальный указ, который позволяет провести выборы нового понтифика ранее намеченного срока.

Об этом сказал официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди, пишет "Интерфакс".

Специальная папская инициатива, так называемый рескрипт Motu proprio, также внесла ряд процедурных изменений в проведение конклава кардиналов

Согласно сообщению, эти изменения были внесены в конституцию римской католической церкви, которая была издана предыдущим понтификом Иоанном Павлом II в 1996 году.

Конституция, в части регулирующей соответствующие вопросы, определяла дату начала конклава в период между 15-м и 20-м днем с того момента, когда папский престол освободился по причине смерти понтифика или в связи с его отречением.

Таким образом, в соответствии действовавшими по сей день правилами, конклав не мог начаться ранее 15 марта.

Отречение Папы Римского от престола: все подробности

При этом в документе отмечается, что досрочно начинать конклав можно при условии, что в Риме в этот момент будут находится все кардиналы-выборщики.

Кроме того, по решению Папы Римского, уточняется, что в случае возникновения "серьезных причин" начало конклава может быть отложено "на несколько дней", но при этом с момента начала "вакантного престола" не должно пройти более 20 дней.

Напомним, 11-го февраля 85-летний понтифик заявил, что больше не может возглавлять католическую церковь из-за преклонного возраста. По решению понтифика, режим "вакантного престола" в Ватикане будет объявлен в 21.00 по киевскому времени 28 февраля.

Последняя всеобщая аудиенция Бенедикта XVI состоится 27 февраля. В ней примут участие дипломаты, кардиналы, епископы и другие официальные лица. Конклав по избранию нового Папы Римского планировался на середину марта.

В британских букмекерских конторах больше всего ставят на кандидатов из Африки, Италии и Канады. Явными фаворитами "папской" гонки являются нигериец Фрэнсис Аринзе, уроженец Ганы Питер Терксон и канадец Марк Уэлле.