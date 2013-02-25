Россия смягчила приговор подрывникам "Невского экспресса"

Верховный суд России смягчил приговор фигурантам дела о подрыве "Невского экспресса".

Об этом сообщает РИА "Новости".

По решению суда отбывать наказание осужденные Беслан, Идрис, Ильяс, Магомед, Тархан и Тимур Картоевы будут в колонии не строгого, а общего режима.

При этом сроки наказания оставлены прежними.

Напомним, 22 мая 2012 года Татархана, Беслана и Мурада Картоевых, а также Зелимхана Аушева суд приговорил к пожизненному сроку.

Остальные шесть подрывников (все они носят фамилию Картоев) получили от семи до восьми лет лишения свободы.

Также напомним, что скорый поезд "Невский экспресс", следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, был подорван на границе Новгородской и Тверской областей 28 ноября 2009 года.

Погибли 28 человек, более 90 человек получили ранения. 29 ноября на месте крушения сработала вторая, менее мощная бомба. В результате пострадали следователи, которые осматривали территорию.

Десять подозреваемых в теракте были захвачены в ходе спецоперации в ингушском селе Экажево в марте 2010 года. Все они отрицают свою вину.