Экзит-поллы отобрали победу у Берлускони

Первые данные опросов избирателей на выходе с участков в Италии показали, что партия Сильвио Берлускони не смогла победить на парламентских выборах.

Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным экзит-поллов, убедительную победу на парламентских выборах одержали левоцентристы во главе с Пьер-Луиджи Берсани – 34,5% голосов, второе место заняли правоцентристы Сильвио Берлускони (29%), на третьем оказалось движение "Пять Звезд", критикующее всех традиционных политиков (20% голосов).

Четвертый результат (9%) показали центристы действующего главы правительства Марио Монти, еще несколько процентов голосов досталось мелким партиям.

Все эти данные были приведены телекомпанией SKY TG 24, по заказу которой делался опрос. Данные других социологов отличаются на один-два процента.

Главной сенсацией состоявшихся выборов политологи называют успех "Пяти Звезд" и лидера этого движения Беппе Грилло. Движение выступает за расширение индивидуальных прав и свобод, за полный отказ от любых форм регулирования интернета, прямую демократию, а также постепенный отказ от интеграции в рамках Евросоюза.

Европейские фондовые рынки благосклонно отреагировали на первые экзит-поллы. Индекс миланской фондовой биржи за несколько минут подскочил почти на четыре процента.

Как известно, в настоящее время Италия находится в состоянии глубокого экономического кризиса, поэтому от итогов прошедших выборов во многом зависит будущее этой страны и ее экономической политики.

Эксперты ожидают, что новое правительство проведет в стране глубокие экономические реформы, которые позволят возобновить рост ВВП третьей по объемам экономики Еврозоны.