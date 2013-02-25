В Москве полиция задержала 70 уголовных авторитетов со всего СНГ

Сотрудники московской полиции пресекли воровскую сходку и задержали 70 криминальных авторитетов из различных стран СНГ.

Об этом сообщает УНИАН.

"В одном из ресторанов юго-западе Москвы сотрудники полиции пресекли так называемую воровскую сходку. Задержано около 70 криминальных авторитетов – жителей различных регионов России и СНГ", - сообщили в пресс-службе московской полиции.

Все задержанные были доставлены в отделы полиции, где их проверят по учетам правоохранительных органов и снимут отпечатки пальцев.

Напомним, как сообщал "Главред", 18 февраля сотрудники московской полиции провели две спецоперации по пресечению так называемых "воровских сходок" на востоке и северо-западе Москвы, в ходе которых были задержаны 90 криминальных "авторитетов".

Также напомним, что 16 января в Москве был застрелен российский вор в законе Аслана Усоян по кличке Дед Хасан, который был общепризнанным авторитетом уголовного мира бывшего СССР.

По оперативным данным, Дед Хасан после смерти известнейшего криминального авторитета Япончика занял его место во главе уголовной иерархии.

По мнению аналитиков, после смерти Деда Хасана, который не оставил весомого преемника, в криминальном мире начнется передел власти.