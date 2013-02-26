Бен Ладен исключен из черного списка ООН

"Террорист №1", убитый в 2011 году, был удален из черных списков ООН.
Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении "Аль-Каиды" 21 февраля удалил из своих списков имя бывшего лидера этой террористической организации Усаму бен Ладена.
Об этом сообщает РИА "Новостии".
Как известно, "террорист №1" был убит американским спецназом в Пакистане почти два года назад – 2 мая 2011 года.
Бен Ладен был внесен в "черный список" комитета 25 января 2001 года.
Санкции предполагали ограничение передвижения террориста, а также замораживание всех его активов на банковских счетах.
Напомним, лидер "Аль-Каиды" был уничтожен подразделением спецназа ВМС США в ночь на 2 мая 2011 года в укрепленном доме на окраине пакистанского города Абботабад.
Его тело в обстановке строжайшей секретности было сброшено в море с борта американского военного корабля.
Тем не менее, даже после гибели имя главного террориста сохранялось в санкционном списке ООН до 21 февраля, когда комитет официально вычеркнул Усаму бен Ладена, хотя все принадлежавшие ему активы пока остаются замороженными.
В настоящее время в "черном списке" ООН находятся 233 члена "Аль-Каиды" и 63 связанных с ней юридических лица.