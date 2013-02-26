В Италии объявлены предварительные результаты парламентских выборов

На парламентских выборах в Италии победила коалиция левоцентристов во главе с Пьерлуиджи Берсани.

Об этом со ссылкой на заявление победителя сообщает Lenta.ru.

По словам Берсани, его блок выиграл выборы в нижнюю палату парламента, а по количеству голосов оказался на первом месте и по итогам голосования в Сенат.

Отметим, что формирование Сената происходит по результатам выборов в каждой провинции страны, поэтому победа по общему числу голосов не дает гарантии большинства.

Берсани также отметил, что итоги выборов ставят страну в "исключительно деликатную" ситуацию и пообещав распорядиться ответственностью, полученной в результате выборов, "в интересах Италии".

Официальные результаты выборов до сих пор не объявлены. По данным, публикуемым в режиме реального времени, после подсчета примерно 99% бюллетеней, коалиция левоцентристов набирает 29,5% голосов на выборах в нижнюю палату парламента, незначительно опережая правоцентристский блок, возглавляемый "Народом свободы" Сильвио Берлускони (29,1%). По действующему в Италии законодательству, при сохранении результатов блок Берсани как победитель получит 55% депутатских кресел.

По итогам подсчета 99% бюллетеней на голосовании в Сенат левоцентристы и правоцентристы также показывают почти одинаковый результат. Блок Берсани набирает 31,6% голосов, в то время как коалиция Берлускони получает поддержку 30,6% избирателей. Между тем, согласно предварительным оценкам с учетом региональных выборов, правоцентристы получат 116 мест в Сенате, в то время как коалиции Берсани достанутся лишь 113 кресел.

В то же время, неопределенность результатов выборов в Италии негативно сказалась на мировых финансовых рынках. В частности, индекс Dow Jones по итогам 25 февраля опустился более чем на полтора процента, что стало наибольшим падением в течение одного дня с ноября 2012 года.

Биржи азиатско-тихоокеанского региона 26 февраля также в подавляющем большинстве открылись в минусе.

Инвесторы опасаются, что по итогам голосования, из-за отсутствия значительного преимущества одной из партий, Италию, которая является третьей экономикой еврозоны, может ожидать политический кризис, который может помешать новому правительству эффективно бороться с экономическими сложностями страны.