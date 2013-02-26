На воровских поминках Деда Хасана полиция задержала его племянника

Московская полиция пресекла воровскую сходку и задержала около 70 уголовных авторитетов, которые собрались помянуть Деда Хасана.

Среди задержанных оказался и племянник убитого Аслана Усояна, Темури Мирзоев, больше известный как Тимур Свердловский, сообщает газета "Труд".

Авторитет был задержан 25 февраля, около 16.00 в гостинице Korston на юго-западе Москвы во время поминок по Деду Хасану, со дня смерти которого в понедельник исполнилось 40 дней.

По оперативным данным, траурное мероприятие было использовано как прикрытие для решения авторитетами текущих вопросов, всего в сходке участвовало около 300 человек.

Два других племянника Усояна – Око Хатоев по прозвищу Око и Тенгиз Михоев по прозвищу Тенгиз – по полицейским картотекам проходят как воры в законе.

Как стало известно, убитый 16 января Дед Хасан заранее определился с теми, кто, в случае его смерти, представлять интересы клана на местах. Задержанный племянник Хасана – Тимур Свердловский – должен был стать "смотрящим" в Свердловской области.

Напомним, как сообщал "Главред", Дед Хасан был застрелен при выходе из ресторана на Поварской улице в Москве. По одной из версий, за убийством могут стоять грузинские криминальные авторитеты, находившиеся в оппозиции к Усояну.

7 февраля стало известно, что один из предполагаемых заказчиков убийства, Ровшан Джаниев, застрелен в Турции. Второй вероятный заказчик убийства Усояна Руфат Насибов, предположительно, также убит.

По данным правоохранительных органов, он был застрелен в Москве в ночь на 28 января.