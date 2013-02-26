Россия обвинила Украину в аварии ракеты "Зенит"

Авария украинско-российской ракеты "Зенит-3SL", которая не смогла вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 27 в рамках проекта "Морской старт" и упала в Тихий океан произошла по вине украинской стороны.

Об этом заявил первый зампред военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко, сообщает zn.ua.

"Доклад (представлен (премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву) Дмитрием Рогозиным. Выводы доклада сводятся к тому, что причиной аварии стала неисправность блоков, произведенных в Украине. К российской технике претензий нет", - заявил Харченко.

Харченко также заявил, что правительство поручило Роскосмосу найти способы не допустить банкротства международного проекта "Морской старт" и найти возможности повышения его экономической эффективности.

"Роскосмос должен изучить и представить данные, как сделать предприятие эффективным и самоокупаемым и не допустить банкротства", - сказал Харченко.

По его словам, поручение правительства дано Роскосмому "пару дней назад". "Ко второй половине марта мы получим доклад", - сказал Харченко.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 февраля 2013 года во время запуска ракеты-носителя "Зенит" со спутником связи Intelsat-27 по программе "Морской старт" произошла авария, ракета упала в Тихий океан в нескольких километрах от места старта.

Также напомним, что ракета-носитель "Зенит-3SL" создана на основе двухступенчатой ракеты-носителя "Зенит-2" разработки ГКБ "Южное" (Украина), разгонный блок ДМ-SL - разработан и произведен в РКК "Энергия".