Бенедикт XVI станет почетным папой

После отречения от престола Папа Римский Бенедикт XVI получит титул "почетный понтифик Римско-католической церкви" и продолжит носить белую рясу. Об этом заявил официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди.

По его словам, Бенедикта XVI в дальнейшем можно будет называть "Ваше Святейшество", сообщает zn.ua.

Кроме того, как отмечается, Бенедикт XVI продолжит носить белую рясу, однако заменит свои традиционные для понтифика красные ботинки на коричневые лоферы (кожаные тапочки ручной выделки), сделанные для него в Мексике и преподнесенные ему во время визита понтифика в эту страну в 2012 году.

Как отметил Ломбарди, папа римский сам принял решение о дальнейшем статусе и внешнем виде.

Ранее "Главред" сообщал, что 11 февраля Папа Римский объявил, что отречется от престола 28 февраля. Понтифик пояснил, что принял такое решение, так как ему не хватает сил для эффективного руководства римско-католической церковью.

Конклав, на котором будет выбран преемник Бенедикта XVI, как ожидается, соберется в марте.