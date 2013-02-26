Саакашвили пригрозил распустить парламент и камбин

Президент Грузии Михаил Саакашвили может использовать свое конституционное право на роспуск правительства и парламента страны. Об этом заявил парламентского меньшинства Нугзар Циклаури.

По его словам, это право президентом будет использовано в том случае, если Грузия начнет менять внешнеполитический курс и новая власть примет решение о вступлении в какое-либо постсовесткое объединение, сообщает Грузия Online.

"Президент заявил, что он не использует конституционные возможности и полномочия, которые имеет. Подразумевается роспуск правительства и парламента. Этого не произойдет ни в коем случае, если политическое сожительство будет проходить мирно и не произойдет сворачивания со стратегического внешнеполитического курса страны", - заявил грузинский депутат.

"Но если через несколько месяцев правительство Бидзины Иванишвили решит превратить Грузию в часть России, если решит, что мы должны войти в СНГ или Евразийский союз, или любое постсоветское объединение, где доминантную роль играет России, то решение президента с этой точки зрения можно прогнозировать. Это будет прямой изменой интересам страны и абсолютно другим случаем. Но для достижения политических целей или каких-либо политических дивидендов для нашей политической силы такой шаг не планируется и президент об этом не раз заявил довольно четко и открыто", - заявил Циклаури.

Ранее "Главред" сообщал, что члены партии Саакашвили "Единое национальное движение" выступили с резкой критикой патриарха Грузинской православной церкви Илии II за его визит в Москву и встречу с Владимиром Путиным.

фото: novoskop.ru