Иран начал производство плутония - СМИ

Иран начал работу над программой по производству плутония, который является альтернативным компонентом для создания атомной бомбы.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Спутниковые фото, сделанные над объектом в Араке, в 240 км к юго-западу от Тегерана, зафиксировали пар, который поднимается над одним из корпусов. По мнению западных экспертов, это является признаком производства тяжелой воды, необходимой для производства плутония, который может быть использован при создании ядерного боезаряда.

"До сих пор на переговорах по иранской ядерной программе внимание было сфокусировано на усилиях Ирана по обогащению урана на установках, подобных той, которая расположена в Форду. Однако новые фотографии Арака показали, что Иран продвинулся вперед благодаря установкам, которые могут позволить ему производить плутоний, а это потенциально является для страны вторым вариантом разработки атомного оружия", - заявили эксперты, отметив, что "у Ирана есть "План Б" для создания ядерной бомбы".

Рядом с заводом в Араке находится ядерный реактор, который будет введен в строй в начале 2014 года. Иран не имеет технологий производства плутония, однако западные аналитики считают, что он может получить их от КНДР.

Эксперт Международного института стратегических исследований, бывший американский дипломат Марк Фитцпатрик отметил, что Израиль может нанести воздушные удары по иранским объектам по производству плутония.

В случае нанесения удара по действующему ядерному реактору произойдет выброс радиоактивных материалов, поэтому на нынешней стадии подобное развитие событий представляется маловероятным.

"Есть мнение, что для Израиля крайним сроком для действий будет ввод в строй объекта в Араке", - сказал Фитцпатрик.