В Таиланде затонул катер с туристами из России

В Таиланде затонул прогулочный катер, на борту которого находились 19 туристов из России.

Инцидент произошел в порту Чалонга тайского курорта Пхукет, передает "Интерфакс".

Туристы направлялись на экскурсию на Коралловый остров. Катер Booze Cruise, пошел ко дну недалеко от берега из-за столкновения с цементным блоком, находящимся в воде.

Водитель катера не увидел блок, поскольку на нем не было буйка.

Тем не менее, начальник морского участка отрицает вину своего ведомства и обвиняет в аварии капитана корабля.

Большинство пассажиров самостоятельно доплыли до суши, остальных подобрал проплывавший рядом скоростной катер.

По словам местных моряков, это уже четвертый случай, когда этот цементный блок становится причиной аварий. Однако предыдущим трем лодкам удавалось отделаться повреждениями.